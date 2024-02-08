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Россиянам раскрыли причину возникновения грибка стопы у водителей

Врач Назаренко: вождение авто зимой в сапогах может привести к грибку стопы

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Pixabay

Самой опасной обувью для здоровья водителя являются резиновые сапоги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-терапевт Клиники «Медси на Федосьино» Яна Назаренко.

«Некоторые водители перед поездкой на автомобиле надевают резиновые сапоги и думают, что ноги останутся сухими. Но это далеко не так. Резина — это такой материал, который абсолютно не пропускает влагу, но так же он и не пропускает воздух. Во время поездки ноги потеют, образуется влажная среда в обуви, которая способствует развитию грибковой инфекции, а также простудных заболеваний», — сказала Яна Назаренко.

В таких сапогах можно ездить в машине не более двух часов. Часто их надевают с теплыми вкладышами. Из-за воздействия внешней температуры снаружи обувь остается холодной, а внутри, между сапогами и вкладышами образовывается небольшое свободное теплое пространство. Эта разница в температурах и превращается во влагу, пояснила врач.

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