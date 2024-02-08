Назван топ-3 самых популярных в России автомобилей

По итогам января 2024 года в России продажи автомобилей на 69% превысили показатели января прошлого года, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Первое место по популярности у россиян по-прежнему занимает Lada, рассказал он в пресс-центре НСН.

Несмотря на первенство Lada, китайские марки машин также удерживают свои позиции, добавил эксперт.

«В январе мы наблюдаем изменения среди китайцев: Haval и Geely обогнали Chery, которая переместилась на третье место, хотя была лидером», — рассказал он.

В целом, если сравнивать с декабрем 2023 года, то продажи машин сократились на 31%, однако это обычная ситуация для первого месяца года, заключил Мосеев.

Напомним, по данным «Автостата», в декабре россияне купили 119,5 тыс. новых легковых машин, что стало рекордным показателем за два года.

Ранее эксперты назвали главные преимущества китайских автомобилей.