Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Назван топ-3 самых популярных в России автомобилей

Маркетолог Мосеев: в январе 2024 года продажи машин выросли на 70%

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

По итогам января 2024 года в России продажи автомобилей на 69% превысили показатели января прошлого года, отметил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Первое место по популярности у россиян по-прежнему занимает Lada, рассказал он в пресс-центре НСН.

Несмотря на первенство Lada, китайские марки машин также удерживают свои позиции, добавил эксперт.

«В январе мы наблюдаем изменения среди китайцев: Haval и Geely обогнали Chery, которая переместилась на третье место, хотя была лидером», — рассказал он.

В целом, если сравнивать с декабрем 2023 года, то продажи машин сократились на 31%, однако это обычная ситуация для первого месяца года, заключил Мосеев.

Напомним, по данным «Автостата», в декабре россияне купили 119,5 тыс. новых легковых машин, что стало рекордным показателем за два года.

Ранее эксперты назвали главные преимущества китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами