Названы главные преимущества китайских автомобилей перед конкурентами

Главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное «Авто.ру Бизнес».

«В среднем китайский автомобиль имеет 59 опций в комплектации, а городские внедорожники других иностранных производителей — 50», — говорится в исследовании.

Так, самым «щедрым» на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым «бедным» – Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно. Отмечается, что кроссоверы из КНР занимают 24% российского рынка. При этом доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.

До этого стало известно, что автомобильные производители из Китая в 2024 году планируют продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых машин. Подсчет делался на основе опроса дистрибуторов и дилеров марок, а также штаб-квартир автопроизводителей из Китая. При этом, по прогнозам Минпромторга, в 2024 году в России будет продано 1,3 млн автомобилей.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.