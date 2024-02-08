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Водителей без номеров начали ловить с помощью дорожных камер

No Limits: дорожные камеры стали выявлять автомобили без номеров

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Leo Prieto/flickr.com

В Москве и Подмосковье водителей без номеров начали ловить при помощи камер видеофиксации. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источник в ГИБДД.

«При выявлении такого автомобиля информация в автоматическом режиме передается на стационарные посты или экипажам ДПС. Шанса проехать без госномеров нет, при этом инспекторы выписывают штрафы», — говорится в сообщении.

По закону для постановки автомобиля на учет новому собственнику автомобиля дается 10 суток. В позапрошлом году Госавтоинспекция даже дала специальное разъяснение, что если машина новая или идет из-за границы, и есть документы о собственности, то действует право 10 суток.

До этого Правительству Московской области передали часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой. Штраф за неправильную стоянку составляет 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу ГИБДД России Михаила Черникова сократить расстояние, в пределах которого запрещена остановка и стоянка около остановок общественного транспорта. Необходимость такого послабления депутат объяснил многочисленными обращениями граждан, автомобили которых эвакуируют от остановок маршруток из-за несоблюдения дистанции в 15 метров.

Ранее сообщалось, что тарифы на принудительную эвакуацию машин в Москве выросли на 25%.

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