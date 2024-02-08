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Владельцы китайских машин в РФ столкнулись с новой проблемой

Сроки ожидания запчастей для ремонта китайских авто достигают пяти месяцев

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SRT/autowp.ru

Российские владельцы китайских машин столкнулись с задержками поставок запчастей для ремонта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных участников автомобильной отрасли.

«Время ожидания крупных запчастей для автомобилей китайских марок может составлять до пяти месяцев. Речь идет о коробках переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов. Дефицит касается прежде всего тех брендов, которые продаются в России недавно: Changan, Li, Zeekr, FAW, BYD», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит возник из-за того, что в России не сформированы склады запчастей и не настроена логистика для позиций «под заказ». При этом представители отрасли уверены, что проблема с дефицитом автозапчастей может решиться до конца 2024 года, когда Китай займет более прочное положение на российском рынке.

До этого стало известно, что в 2023 году на российском рынке увеличилось количество контрафактных автомобильных запчастей. Подделки чаще всего встречались среди оригинальных, известных европейских и японских производителей комплектующих и моторных масел.

В 2023 году россияне стали чаще отдавать предпочтение аналогам вместо оригинальных запчастей. Водители реже эксплуатируют свои автомобили, чтобы сэкономить на топливе и сберечь ресурс своих автомобилей.

Ранее стало известно, что в России на четверть выросли цены на услуги автосервисов.

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