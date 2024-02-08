Рабочим УАЗа повысят зарплату

Руководство автомобильного завода УАЗ приняло решение увеличить зарплаты своим работникам. Об этом сообщает quto.ru. С 1 марта 2024 года ставки будут увеличены на 10%. Это коснется как рабочих, так и служащих.

«На предприятии сейчас действует стратегия по повышению зарплат: с 2020 года оклады сотрудников Ульяновского автозавода выросли на 60%. Кроме того, в компании активно модернизируют рабочие процессы, а также улучшают условия труда, облагораживая заводские цеха», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в 2023 году средняя зарплата рабочего на заводе «АвтоВАЗ» значительно выросла. За прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% - до 71,7 тыс. рублей (51 тыс. рублей в 2022 году), а по основным рабочим на 57,1% — до 74,4 тыс. рублей (47,4 тыс. рублей в 2022 году).

Индексация тарифных ставок и окладов работников «АвтоВАЗа» и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске с 1 февраля 2024 года составит 9%.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в российском автобизнесе выросла на 14%, до 75,7 тыс. рублей за год, а спрос на таких специалистов — на 40%.