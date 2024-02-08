Россиянам рассказали, как снизить расход топлива в автомобиле

Водители могут снизить расход топлива, если будут придерживаться аккуратной манеры вождения. Об этом «Москве 24» рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Если говорить о манере езды, то чем меньше мы газуем, чем плавнее совершаем движение, тем меньше будем тратить бензина. Поэтому не осуществляем резких разгонов и торможений», — посоветовал эксперт.

Помимо этого, для экономии он рекомендует отказаться от перевозки габаритных грузов, потому что сильно загруженный автомобиль будет «съедать» топливо и может ускорить износ сцепления и тормозных колодок. Снизить расход бензина также можно, если своевременно менять топливный фильтр, заключил Попов.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов до этого говорил, что сократить расход топлива, потребляемого автомобилем в зимний период, позволит уменьшение времени прогрева, пользование закрытой стоянкой, применение плавного стиля езды и ряд других способов. Также для сокращения времени прогрева автомобиля предпочтительно пользоваться гаражом или подземной парковкой, применять масло низкой вязкости и качественный бензин.

Ранее был дан прогноз по ценам на бензин в 2024 году.