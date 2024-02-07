Пробки в Москве из-за снегопада достигли 9 баллов

Пробки в Москве на фоне снегопада достигли девяти баллов еще до начала часа пик. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые большие затруднения наблюдаются в центре столицы. Стоит Садовое кольцо на внешней и на внутренней стороне, также затруднения наблюдаются на севере, северо-востоке, северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке города.

До этого сообщалось, что уровень пробок на московских дорогах к вечеру 7 февраля достиг 8 баллов.

7 февраля синоптики прогнозировали в Москве от -5°C до -3°C. Сообщалось также, что в ночь на четверг может похолодать до -14°C. Кроме того, ночью пройдет снег, местами ожидаются метель и гололедица. Скорость ветра составляет 5-10 м/с, однако местами достигает 15-17 м/с.

Также стало известно, что в Подмосковье на Ярославском шоссе из-за непогоды столкнулись более 20 автомобилей.

Ранее на трассе М-4 произошло столкновение 27 автомобилей.