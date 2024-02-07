Более 20 машин попали в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье на трассе М-8 Ярославского шоссе столкнулись более 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Еще одно массовое ДТП в Подмосковье. Более 20 машин попали в замес на Ярославском шоссе. Несколько человек пострадали», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, авария произошла на 45-м километре шоссе в сторону Москвы в городском округе Пушкино. Пострадали четыре человека. Движение транспорта на аварийном участке перекрыто.

До этого в подмосковном Ступине на трассе М-4 произошло столкновение 27 автомобилей. Авария случилась на 86-м км трассы М-4. В результате один человек не выжил, три пострадали. Как заявил представитель оперативных служб, движение автотранспорта на 86-м км трассы М-4 полностью перекрыто.

Ранее стало известно что пробки в Москве достигли 8 баллов из-за непогоды.