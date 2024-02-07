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Пробки в Москве достигли 8 баллов

Уровень загруженности дорог в Москве достиг 8 баллов

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Яндекс.Карты

Уровень пробок на московских дорогах к вечеру 7 февраля достиг 8 баллов. Такой информацией поделился сервис «Яндекс.Карты».

Проезд машин замедлился из-за снежных заносов и гололедицы. Судя по карте, движение особенно сильно затруднено на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах, на центральных улицах и набережных, а также на Варшавском шоссе, проспекте Мира, Волоколамском шоссе и ряде других магистралей.

Напомним, 7 февраля синоптики прогнозировали в Москве от -5°C до -3°C. Сообщалось также, что в ночь на четверг может похолодать до -14°C. Кроме того, ночью пройдет снег, местами ожидаются метель и гололедица. Скорость ветра составляет 5-10 м/с, однако местами достигает 15-17 м/с.

Ждать потепления москвичам стоит с 12 февраля.

Ранее сообщалось, что в европейской части России ожидаются сильные морозы.

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