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Раскрыта средняя стоимость нового авто в 2023 году

«Автостат»: средняя цена нового автомобиля в 2023 году составила 3 млн рублей

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Depositphotos

Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2023 года составила 2,96 млн рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в 2020 году средняя цена нового автомобиля увеличилась лишь на 7%, в 2021-м – на 18%, а в 2022-м – уже на 20%.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

В министерстве также отметили, что легких коммерческих автомобилей в 2024 году будет выпущено 84 тыс. единиц, а в 2035 году — уже 187 тыс. штук.

Ранее были названы лучшие автомобили для водителя-новичка.

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