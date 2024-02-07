В Подмосковье столкнулись 27 автомобилей

В подмосковном Ступине на трассе М-4 произошло столкновение 27 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

По словам представителя оперативных служб, авария случилась на 86-м км трассы М-4. В результате один человек не выжил, три пострадали.

Как заявил представитель оперативных служб, движение автотранспорта на 86-м км трассы М-4 полностью перекрыто.

4 февраля в Омске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая скорую помощь. Пострадали трое, включая двоих детей.

До этого Mercedes-Benz E-Class протаранил четыре автомобиля в центре Новосибирска. Столкновение произошло в ночь на 4 февраля. Водитель Mercedes-Benz E-Class двигался по Октябрьской улице и врезался в четыре автомобиля, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Под удар попали Kia Rio, Toyota Premio, еще один автомобиль Kia, а также Hyundai Solaris.

Ранее под Екатеринбургом произошло ДТП с участием бетононасоса.