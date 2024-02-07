«АвтоВАЗ» серьезно обновит одну из своих моделей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует в 2024 году выпустить обновленную модель Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«К концу года рассчитываем оснастить Lada Granta системами климат- и круиз-контроля, обновить материалы отделки интерьера», — заявил топ-менеджер.

О том, изменится ли внешность автомобиля и на сколько увеличится цена Lada Granta после обновления, Максим Соколов не сказал.

До этого стало известно, что Lada Granta и Lada Vesta стали оснащаться подушками безопасности нового производителя. Данные подушки безопасности прошли полный цикл испытаний.

Кроме того, хетчбэк и универсал Lada Granta пропали с официального сайта «АвтоВАЗа». Это связано с непопулярностью моделей у российских покупателей. Дилеры фактически распродали остатки таких машин.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Vesta в новый цвет «Платина».