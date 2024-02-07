Названы звуки автомобиля, которые не должны пугать его владельца

Автомобиль во время работы издает различные звуки, которые не всегда являются признаками поломки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

По словам автоэксперта, во время движения автомобиля чаще всего шум идет от шин и это нормальное явление. При этом уровень шума, издаваемый покрышками, зависит от типа резины, дорожного покрытия, скорости.

Также нормальным является шум от работы кондиционера и системы вентиляции. Уровень такого шума варьируется в зависимости от настроек и интенсивности работы самих систем.

Кроме того, звуки часто издают амортизаторы. В основном это поскрипывания или стуки при проезде различных препятствий. От двигателя тоже часто исходят звуки, но в основном они связаны с работой различных компонентов, например, ремней или насосов.

До этого стало известно, что зимой прогревать автомобиль необходимо дольше в том случае, если не чищена парковка. Выезд потребует от силового агрегата большей отдачи, поэтому прогреть его следует дольше обычного.

Кроме того, дольше обычного следует прогревать машину, если она всю ночь простояла на морозе и лед не очищается со стекол. Необходимо дождаться, когда из печки пойдет теплый воздух и стекла оттают.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях опасно прогревать двигатель автомобиля.