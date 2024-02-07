JAC начал продажи в России нового пикапа

На официальном сайте китайского автопроизводителя JAC в России начался прием заказов на новый пикап JAC T8.

JAC T8 – это среднеразмерный пикап с пятиместной кабиной. Длина автомобиля составляет 5325 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1830 мм. Колесная база — 3090 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм. Передняя подвеска у пикапа независимая, пружинная. Задняя – зависимая рессорная.

JAC T8 выходит на российский рынок с двумя силовыми агрегатами. Бензиновый турбомотор 2.0 выдает 196 л.с. Турбодизель того же рабочего объема развивает 139 л.с. Обе версии оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

В списке опций JAC T8 присутствует кожаная отделка салона, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, заднее стекло с обогревом, кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль и система мониторинга давления в шинах.

Цены на пикап пока не объявлены.

До этого стало известно, что в 2024 году на российском рынке появится флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. Это самая крупная модель Chery: ее длина составляет 4820 мм. Ее конкурентами на рынке могут стать Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Ранее сообщалось, что Kaiyi начала продажи в России кроссовера X7 Kunlun за 3 млн рублей.