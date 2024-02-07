«АвтоВАЗ» нашел нового поставщика подушек безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» нашел поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«АвтоВАЗ перешел на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности. В течение 2024 года будет восстановлено производство полнофункциональных версий моделей Lada Vesta и Lada Granta», — говорится в сообщении.

Осенью 2023 года начались сбои с поставками подушек безопасности на «АвтоВАЗ». Это было связано с тем, что иностранный поставщик прекратил отгружать продукцию в связи с введением санкций против предприятия. На сегодняшний день найден партнер, чьи подушки безопасности прошли полный цикл испытаний.

До этого стало известно, что спортивные универсалы Lada Vesta SW Sportline поступили к дилерам «АвтоВАЗа». Автомобиль оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей.