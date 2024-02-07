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Chery в 2024 году выведет на российский рынок новый кроссовер

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 появится в России в 2024 году

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Chery

В 2024 году на российском рынке появится флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу китайского бренда.

В Chery рассказали, что новинка будет «отвечать глобальным требованиям пользователей с точки зрения технических характеристик», получит набор современного технологичного оборудования и будет «соответствовать мировым пятизвездочным стандартам безопасности».

Кроссовер Tiggo 9 — самая крупная модель Chery: ее длина составляет 4820 мм. Ее конкурентами на рынке могут стать Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Салон кроссовера выполнен в минималистичном стиле с небольшим количеством кнопок: даже на рулевом колесе применяются сенсорные переключатели. Управление двухзонным климат-контролем интегрировано в меню медиасистемы. Кресло переднего пассажира имеет выдвижную подставку для ног. В Tiggo 9 есть аудиосистема Sony с 14 динамиками.

В Китае кроссовер предлагается с бензиновым турбомотором объемом 2.0 л (261 л.с.). Переднеприводная модификация комплектуется семиступенчатой роботизированной трансмиссией, а полноприводная — восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С каким двигателем модель появится на российском рынке, неизвестно.

Ранее сообщалось, что автобренд MG Motor планирует начать продажи 10 новых моделей автомобилей в России.

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