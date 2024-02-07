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«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta с новыми опциями

В РФ начали производить Lada Vesta с подушками безопасности

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпуск седанов Lada Vesta с подушками безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня 7 февраля с конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить автомобили Vesta Sedan оборудованные подушкой безопасности и мультифункциональным рулевым колесом, это произошло даже раньше планируемого срока запуска», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

Автомобили Vesta в минимальной комплектации без подушек безопасности оснащаются бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам модификацию Lada Vesta Sportline за 2,3 млн рублей.

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