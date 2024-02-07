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Власти Подмосковья начнут штрафовать водителей за неправильную парковку

Правительство МО будет штрафовать автомобилистов за неправильную парковку

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правительству Московской области передали часть полномочий МВД по рассмотрению дел о нарушениях, связанных с неправильной парковкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства Подмосковья. Изменения вступают в силу 7 февраля 2024 года.

Согласно ч. 4 ст. 12.6 КоАП РФ, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), влечет наложение административного штрафа в размере 1,5 тыс. рублей. В соответствии со ст. 27.13 КоАП РФ транспортное средство помещается на спецстоянку.

До этого водителям напомнили, что за перекрытие подъезда к мусорным площадкам водителю в России грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Российский экологический оператор» (РЭО). Такие правила существуют, в частности, в Московской, Новгородской и Калужской областях, а также в Приморском крае.

Также депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу ГИБДД России Михаила Черникова сократить расстояние, в пределах которого запрещена остановка и стоянка около остановок общественного транспорта. Необходимость такого послабления депутат объяснил многочисленными обращениями граждан, автомобили которых эвакуируют от остановок маршруток из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. По мнению Милонова, расстояние в 5 метров позволит маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку и отъезжать от нее, при этом водителям обычных машин трудно на глаз рассчитать необходимые 15 метров, особенно ночью и в непогоду.

Ранее сообщалось, что тарифы на принудительную эвакуацию машин в Москве выросли на 25%.

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