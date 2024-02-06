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Водителям напомнили о штрафах за парковку у мусорных площадок

За парковку у мусорной площадки водителя могут оштрафовать на 30 тыс. рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

За перекрытие подъезда к мусорным площадкам водителю в России грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Российский экологический оператор» (РЭО). Такие правила существуют, в частности, в Московской, Новгородской и Калужской областях, а также в Приморском крае.

«Жителям регионов, где такие законы приняты, за парковку рядом с мусорными контейнерами грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составляет до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается график мусоровозов расписан по минутам, и задержка влияет на весь рабочий день, а потом и в целом негативно сказывается на работе регоператора.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу ГИБДД России Михаила Черникова сократить расстояние, в пределах которого запрещена остановка и стоянка около остановок общественного транспорта. Необходимость такого послабления депутат объяснил многочисленными обращениями граждан, автомобили которых эвакуируют от остановок маршруток из-за несоблюдения дистанции в 15 метров. По мнению Милонова, расстояние в 5 метров позволит маршрутным транспортным средствам заезжать на остановку и отъезжать от нее, при этом водителям обычных машин трудно на глаз рассчитать необходимые 15 метров, особенно ночью и в непогоду.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штраф за парковку такси во дворах.

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