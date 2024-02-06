Российские владельцы китайских автомобилей останутся без запчастей

Некоторые автомобилисты, купившие китайские автомобили в России, уже скоро столкнутся с нехваткой деталей, чтобы решить эту проблему станциям техобслуживания придется использовать собственные станки. Об этом говорится в исследовании сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru»).

«По нашим ожиданиям, в 2024 году количество китайских брендов на авторынке России еще увеличится. Часть из них зайдут на наш рынок без открытия собственных дилерских центров. А потому автовладельцы останутся со своим автомобилем один на один, без поддержки официальных представительств», – отмечает глава Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

По словам эксперта, для того, чтобы подобрать запчасть на такие машины, независимым сервисам придется завести токарные станки, сварочные аппараты и предусмотреть ставку токаря и сварщика в штатном расписании.

Как заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, сегодня на рынке сложная ситуация с доступом к инструкциям по эксплуатации и каталогам запчастей на более свежие и редкие китайские автомобили. Чаще всего автосервисам приходится подбирать запчасть «по образцу» в специализированных магазинах. Поэтому приходится собирать, обрабатывать, переводить и аккумулировать большой объем информации по китайским маркам.

Ранее россиянам назвали самые дорогие в обслуживании автомобили.