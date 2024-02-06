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В России указали на начало восстановления авторынка

Автоэксперт Моржаретто: авторынок в России начинает восстанавливаться

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Depositphotos

Автомобильный рынок в России начинает восстанавливаться и понемногу достигает показателей докризисного уровня. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, продажи автомобилей в январе превзошли ожидания, однако рост продаж во многом был обусловлен наличием акций и скидок от производителей и автодилеров.

«Пока не оснований полагать, что по продажам авторынок достигнет значений 2021 года. Но если нынешний темп сохранится, то вполне реально выйти по итогам года на уровень 1,2-1,3 млн. Хотя вы понимаете, что существует масса факторов, которые могут вмешаться в эти прогнозы. Для нормального функционирования рынка нам нужно выходить на уровень 1,6 млн проданных авто в год. Но думаю, что это задача уже 2025 года», — отметил эксперт.

В релизе комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в «Газету.Ru», до этого сообщали, что в России за январь продано 65,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок их число составляет 83 тыс.

Ранее были названы лучшие автомобили для водителя-новичка.

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