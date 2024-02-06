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Названы автомобили Volkswagen, которые чаще всего ломаются

«РГ»: среди моделей Volkswagen чаще всего ломаются Golf и Jetta

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Михаил Лобачев/«Газета.Ru»

Среди автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen, чаще всего ломаются модели Golf и Jetta. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.

«Владельцы Volkswagen Golf отмечали проблемы с подвеской, электроникой, моторами из-за повышенного расхода масла. Также у машин немецкой компании могут возникать проблемы с трансмиссией, например Volkswagen Jetta 2019 года выпуска даже прошли отзывную кампанию именно из-за неполадок в коробке переключения передач», — сказал эксперт.

Кроме того, у автомобилей Volkswagen Polo Sedan часто случается утечка охлаждающей жидкости из пластиковой трубки, расположенной за впускным трубопроводом, отметил специалист.

До этого стало известно, что самыми проблемными у Toyota являются автомобили Camry. В модели 2007 года выпуска расходуется слишком много моторного масла. Toyota RAV4 2009 года тоже вызывает нарекания автомобилистов: проблемы с подвеской, протекающий люк, влага из которого может навредить электронике, неполадки в работе топливного насоса и утечки охлаждающей жидкости. Все эти проблемы могут привести в процессе эксплуатации автомобиля к его дорогостоящему ремонту.

Ранее россиянам назвали пять наиболее тяжелых поломок непрогретого автомобиля.

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