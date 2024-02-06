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«За рулем» назвал лучшие иномарки по цене Lada Kalina

Эксперты «За рулем» назвали шесть лучших хетчбэков по цене Lada Kalina

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AP

Эксперт «За рулем» составил рейтинг хетчбэков с пробегом по цене Lada Kalina. В него вошли машины с пробегом 200 тыс. км и стоимостью 600–800 тыс. рублей.

Так на первом месте находится Chevrolet Cruz 2012-2013 годов выпуска с пробегом от 150 до 200 тыс. км. Второе место занимает дорестайлинговый хетчбэк Ford Focus третьего поколения. Далее следует Kia Ceed 2010–2012 годов выпуска с пробегами около 150 тыс. км. На четвертом месте находится Nissan Tiida 2010–2012 годов с пробегами под 200 тыс. км.

Кроме того, в рейтинг вошли Renault Megane и Skoda Fabia.

До этого стало известно, что концерн Volkswagen завершил выпуск «четырехдверных купе» Arteon. Последний Arteon с этим типом кузова был выпущен в 2023 году, завод в немецком Эмдене их больше не выпускает. При этом универсалы той же модели пока остаются в производстве, их делают на заводе в Оснабрюке. Ожидается, что выпуск Arteon Shooting Brake продлится до 2026 года.

Ранее стало известно, что Geely подготовила обновленную версию седана Emgrand.

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