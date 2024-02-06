Автоэксперт дал советы, которые помогут защитить автомобиль от коррозии зимой

Антикоррозийные масла и битумные материалы помогут защитить автомобиль от коррозии в зимний период. Об этом Pravda.Ru рассказал директор по сервисному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево Роман Тимашов.

По его словам, проводить антикоррозийную обработку лучше перед началом эксплуатации автомобиля. Эксперт уточнил, что чаще всего разрушение металла происходит в скрытых полостях, на нижней части кузова автомобиля, а также в сварных швах, соединениях панелей дверей и багажника. Перед обработкой он рекомендует очистить автомобиль и дать ему просохнуть после мойки. Обрабатывать машину нужно каждые 50-70 тыс. километров.

Помимо перечисленных способов, защитить автомобиль можно и с помощью электрохимических методов.

«Это пластины из материалов с большей, чем у металла кузова, электроотрицательностью, которые крепятся на уязвимые места. Из-за разницы потенциалов возникает окислительно-восстановительная реакция. В результате коррозия образуется на защитных пластинах, а металл кузова остается неповрежденным», — добавляет Тимашов.

Директор кузовного цеха СТО «Виадук» Алексей Марланд до этого рассказал «Газете.Ru», что тонкое лакокрасочное покрытие (ЛКП), подверженное быстрому износу и появлению очагов коррозии, применяется в настоящее время на автомобилях японских марок. Корейские автомобили покрашены лучше, но уступают по качеству металла, применяемого для кузовных деталей, отметил он.

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