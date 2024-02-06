Российский завод «ПСМА Рус» будет собирать автомобили Peugeot и Citroen

На российском заводе «ПСМА Рус» будут собираться автомобили брендов Peugeot и Citroen. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

«На заводе «ПСМА Рус» в Калуге будут выпускать французские соплатформенные модели, построенные на «тележке» EMP2 (Efficient Modular Platform). Это уже известные россиянам Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008, поставляемые сейчас к нам из Китая», — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на заводе компания «Автомобильные технологии» запустит производство кроссоверов. До конца 2023 года планировалось собрать пилотную партию из 48 автомобилей. В 2024 году начнется серийное производство машин.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка).

Ранее сообщалось, что калининградский завод «Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда «Амберавто».