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Российский завод «ПСМА Рус» будет собирать автомобили Peugeot и Citroen

В Калуге на заводе «ПСМА Рус» начнут выпускать автомобили Peugeot и Citroen

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Алексей Филиппов/РИА Новости

На российском заводе «ПСМА Рус» будут собираться автомобили брендов Peugeot и Citroen. Об этом сообщает «Авто Mail.ru».

«На заводе «ПСМА Рус» в Калуге будут выпускать французские соплатформенные модели, построенные на «тележке» EMP2 (Efficient Modular Platform). Это уже известные россиянам Citroen C5 Aircross и Peugeot 4008, поставляемые сейчас к нам из Китая», — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что на заводе компания «Автомобильные технологии» запустит производство кроссоверов. До конца 2023 года планировалось собрать пилотную партию из 48 автомобилей. В 2024 году начнется серийное производство машин.

Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. На предприятии выпускали автомобили по полному циклу. С конвейера сходили мини-фургоны, компактвэны и коммерческие Peugeot, Opel и Citroen (в том числе для европейского рынка).

Ранее сообщалось, что калининградский завод «Автотор» объявил о создании нового автомобильного бренда «Амберавто».

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