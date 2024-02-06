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Названы лучшие автомобили для водителя-новичка

Автоэксперт Шагапов: молодому водителю лучше купить наиболее массовый автомобиль

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Pixabay

Молодому водителю в качестве первой машины лучше всего приобрести наиболее массовую модель. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на автоэксперта Игоря Шагапова. По словам специалиста, в этом случае не будет проблем с запчастями и кузовными деталями.

«Второй важный параметр – безопасность. Даже если человек ищет машину за 300 тысяч рублей, можно взять «китайца», а можно «корейца», который окажется надежнее и крепче», – отметил эксперт.

По данным производителей и официальных импортеров, в России за январь продано 65,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок их число составляет 83 тыс.

Лидером рынка в легковом сегменте стала Lada (22,3 тыс. автомобилей за месяц), но доля рынка у этой марки снизилась до 28% против 39% в аналогичном месяце прошлого года.

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