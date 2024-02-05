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Volkswagen снял с производства «четырехдверное купе» Arteon

Volkswagen прекратил выпуск седана Arteon

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Volkswagen

Концерн Volkswagen завершил выпуск «четырехдверных купе» Arteon, сообщает Motor1 со ссылкой на официального представителя марки.

Последний Arteon с этим типом кузова был выпущен в 2023 году, завод в немецком Эмдене их больше не выпускает. При этом универсалы той же модели пока остаются в производстве, их делают на заводе в Оснабрюке. Ожидается, что выпуск Arteon Shooting Brake продлится до 2026 года.

Прямого преемника у модели Arteon не будет в связи с постепенным сворачиванием производства автомобилей с ДВС. На смену моделям Arteon и Passat придет электрический лифтбэк ID.7, который также получит версию с кузовом универсал.

Volkswagen Arteon выпускался с 2017 года. Новая модель была представлена на автосалоне в Женеве.

Ранее стало известно, что Geely подготовила обновленную версию седана Emgrand.

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