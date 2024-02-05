Mercedes-Benz и BMW впервые объединились для конкуренции с китайскими автокомпаниями

Компании Mercedes-Benz и BMW получили разрешение создать совместное предприятие для работы в Китае. Регулятор рынка Китая одобрил соответствующее решение, сообщает Reuters.

Решение Государственной администрации по регулированию рынка касается компаний Mercedes-Benz (China) Investment Limited и BMW Brilliance Automotive Ltd.

До этого решение о создании совместного предприятия Mercedes-Benz и BMW одобрила Еврокомиссия, которая пришла к выводу, что сделка не вызывает опасения из-за конкуренции ввиду ограниченного влияния на Европейское экономическое пространство, уточняет ithome.com.

Вечные конкуренты, Mercedes-Benz и BMW, ранее не раз обыгрывали соперничество брендов в рекламных кампаниях. На одном из рекламных постеров BMW был изображен кроссовер Mercedes-Benz ML, раскрашенный под зебру, и преследующий его BMW X5 в расцветке гепарда. Еще одна провокационная реклама изображала автовоз Mercedes-Benz, нагруженный седанами и универсалами BMW 5 Series, с подписью «Mercedes-Benz тоже может доставлять водителю удовольствие».

Ранее стало известно, что калининградский «Автотор» создал новый бренд «Амберавто».