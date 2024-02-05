Названы три преимущества Lada Aura

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков перечислил три преимущества удлиненного седана Lada Aura, начало производства которого ожидается в III квартале 2024 года.

«Мотор очень хорошо ладит с вариатором. Особенно в спокойном, типичном для большинства водителей темпе движения», — отметил Кадаков, которому удалось поездить на Lada Aura.

Два других плюса Lada Aura по мнению главреда «За рулем» — простор в салоне для пассажиров заднего ряда и более высокий уровень комфорта по сравнению с Lada Vesta. Места для ног задних пассажиров в Aura больше, чем в Toyota Camry, которая была ранее популярна у российских чиновников. Комфорт достигается за счет улучшенной шумоизоляции, а плавность хода — из-за увеличенной колесной базы и массы Aura, аргументировал Кадаков.

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