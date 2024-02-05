На российский рынок вышел «китайский Хаммер» M-Hero I

В России начались официальные продажи внедорожника M-Hero I, он предлагается по цене от 16 млн рублей. Об этом сообщается в релизе российского дистрибьютора M-Hero, компании «Моторинвест», поступившем в «Газету.Ru».

Автомобиль снабжен тремя электродвигателями суммарной мощностью 816 л.с. и двигателем внутреннего сгорания, служащим для подзарядки тяговой батареи. На одной зарядке автомобиль способен преодолеть 175 км, а с учетом топлива для ДВС его запас хода достигает 750 км. Пополнить заряд батареи от 30 до 80% емкости можно за 38 минут на станции быстрой зарядки. Автомобиль снабжен адаптивной пневмоподвеской с регулируемым дорожным просветом (от 221 до 326 мм), а также подруливающей задней осью.

На российском рынке M-Hero I будет доступен с тремя цветами кузова на выбор — черным, серым и темно-зеленым. В отделке интерьера применяется кожа и редкие породы дерева. Передние и задние сиденья снабжены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и функцией массажа.

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