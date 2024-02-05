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Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к длительной поездке

Автоэксперт Цветков: перед долгой поездкой важно проверить уровень масла

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Depositphotos

Перед длительным путешествием на автомобиле важно проверить уровень масла и других жидкостей в моторе. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал технический специалист компании «Эксперт» Александр Цветков.

«Задача — убедиться, что все работает как надо и не возникнет проблем на полпути. Также полезно взглянуть на состояние аккумулятора и системы зарядки, чтобы не столкнуться с проблемами старта. Шины и тормоза — еще один важный элемент. Проверьте давление в шинах, удостоверьтесь, что протектор не изношен, обратите внимание на тормозные колодки. Это не только обеспечит безопасность, но и повысит комфорт в пути», — отмечает эксперт.

Кроме того, он советует проверить состояние фар, поворотников и стоп-сигналов, чтобы обеспечить себе видимость и безопасность на дороге. Сделать путешествие более комфортным позволит исправность амортизаторов, продолжил Цветков. Он также рекомендует проверить подвеску, систему охлаждения, взять с собой водительские права, технический паспорт и страховку.

«Аптечка и основные аксессуары, такие как запасное колесо, также будут полезны», — заключил автоэксперт.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов до этого говорил, что сократить расход топлива, потребляемого автомобилем в зимний период, позволит уменьшение времени прогрева, пользование закрытой стоянкой и применение плавного стиля езды.

Ранее были названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России.

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