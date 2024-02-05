В Кузбассе вооруженная толпа отбила у гаишников задержанного друга

В Киселевске Кемеровской области группа вооруженных мужчин отбила у инспекторов ГИБДД своего друга, которого полицейские заподозрили в пьяном вождении. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, в субботу около 4 часов утра сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21099. Инспекторы заподозрили, что сидевший за рулем 34-летний мужчина пьян. Водитель отказался от медосвидетельствования, и полицейские начали оформлять протокол.

В это время к ним подъехали четыре автомобиля, из которых вышли около 15 человек. Они окружили инспекторов, и один из прибывших приставил пистолет к груди полицейского. Еще один из нападавших вынул из своего ВАЗ-2114 обрез и выстрелил в воздух. Пока нападавшие держали инспекторов в окружении, водителю удалось скрыться. После этого уехали и его сообщники.

По горячим следам задержаны семеро нападавших, включая водителя, которого инспекторы остановили первоначально.

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