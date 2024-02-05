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Минтранс определил, кто будет отвечать при ДТП с беспилотными машинами

«Ъ»: Минтранс предложил взыскивать ущерб от ДТП с беспилотной машиной с владельца

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Пресс-служба Минтранса России

Минтранс доработал после общественного обсуждения законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Документ предусматривает, что основным ответчиком при возмещении ущерба от ДТП с беспилотной машиной будет ее владелец, пишет «Коммерсантъ».

Также законопроект предусматривает запрет на оформление аварий с ВАТС без участия сотрудников ГИБДД, а для страховых компаний в рамках возмещения ущерба он предусматривает возможность запросить данные с «черных ящиков» автомобиля-беспилотника.

Законопроект предусматривает, что движение ВАТС будет запрещено на дорогах, по которым перевозят опасные грузы. Разрешат движение ВАТС только по тем трассам, у которых есть «цифровой двойник» — то есть план дороги с описанием ее состояния и метеоусловий в реальном времени.

Основную ответственность за причинение вреда здоровью, имуществу и окружающей среде будет нести владелец ВАТС, если он не докажет, что ДТП произошло из-за конструктивных недостатков или непреодолимой силы, либо умысла потерпевшего. Также существует возможность переложить возмещение ущерба на диспетчера или дилера, если авария произошла по их вине.

Ранее стало известно, сколько новых автомобилей продано в России в январе 2024 года.

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