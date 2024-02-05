Минтранс определил, кто будет отвечать при ДТП с беспилотными машинами

Минтранс доработал после общественного обсуждения законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Документ предусматривает, что основным ответчиком при возмещении ущерба от ДТП с беспилотной машиной будет ее владелец, пишет «Коммерсантъ».

Также законопроект предусматривает запрет на оформление аварий с ВАТС без участия сотрудников ГИБДД, а для страховых компаний в рамках возмещения ущерба он предусматривает возможность запросить данные с «черных ящиков» автомобиля-беспилотника.

Законопроект предусматривает, что движение ВАТС будет запрещено на дорогах, по которым перевозят опасные грузы. Разрешат движение ВАТС только по тем трассам, у которых есть «цифровой двойник» — то есть план дороги с описанием ее состояния и метеоусловий в реальном времени.

Основную ответственность за причинение вреда здоровью, имуществу и окружающей среде будет нести владелец ВАТС, если он не докажет, что ДТП произошло из-за конструктивных недостатков или непреодолимой силы, либо умысла потерпевшего. Также существует возможность переложить возмещение ущерба на диспетчера или дилера, если авария произошла по их вине.

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