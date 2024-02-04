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Петербуржец нашел свой угнанный Volvo раньше полиции

В Петербурге автовладелец сам нашел угнанный Volvo

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля Volvo XC70, саму машину до этого обнаружил ее владелец. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заявление об угоне Volvo XC70 поступило от 50-летнего петербуржца 30 января. Машина была угнана от дома 20 по Лабораторной улице. Спустя три дня автовладелец сам обнаружил машину брошенной у дома 2 по Бестужевской улице, о чем также известил полицию. В тот же день оперативники задержали подозреваемого в угоне — 27-летнего мужчину, который приехал в Санкт-Петербург из ближнего зарубежья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Расстояние между местом угона и обнаружения машины — менее 3 км.

До этого в Казани сотрудники ГИБДД задержали водителя, который едва не сбил оператора во время дрифта у стен кремля.

Ранее в Сочи из-за сильного дождя затопило дороги.

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