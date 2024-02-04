В Ульяновской области водитель автобуса съехал в кювет после ссоры с пассажиром

В Цильнинском районе Ульяновской области водитель рейсового автобуса съехал в кювет после ссоры в салоне, сообщает Telegram-канал «Симбирский шугожор».

По его данным, ДТП произошло в селе Покровское. Между водителем и пассажиром возникла словесная перепалка. Во время ссоры водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Авария произошла на скользкой дороге в условиях ильной гололедицы, на момент аварии дорога не была посыпана песком с солью. На фото с последствиями инцидента видно, что на проезжей части есть песок. Для того чтобы достать автобус из кювета, был привлечен тяжелый трактор. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

До этого в Новосибирске водитель Mercedes врезался в четыре автомобиля, стоявших у светофора.

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