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В Сочи затопило дороги из-за дождя, повреждены автомобили

В Сочи из-за дождя затопило дороги, дерево упало на автомобили

В Сочи из-за сильного ливня на дорогах образовались подтопления, сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

При этом на объездной дороге недалеко от съезда на Тепличную улицу на проезжей части образовался фонтан грязной воды, вырывающейся из-под асфальта. На улице Чебрикова затопило проезжую часть. В Виноградном переулке поток воды стекает по проезжей части, сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

Также упавшее из-за дождя дерево повредило два автомобиля, сообщает Telegram-канал Sochi Today. Инцидент произошел на Федеральной территории «Сириус». На видео видно, что упавшее дерево уткнулось в стену жилого дома и накрыло припаркованные машины.

Ранее в Новосибирске водитель Mercedes устроил массовое ДТП.

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