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Барнаулец на Honda подрезал автобус и облил водителя из перцового баллончика

В Барнауле водитель автобуса получил ожог глаз в результате нападения

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Телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

В Барнауле мужчина на автомобиле Honda подрезал автобус, ворвался в салон и облил водителя из перцового баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Нападение произошло днем 3 февраля. Водитель автомобиля Honda подрезал автобус 53 маршрута перед остановкой, вышел из-за руля и брызнул в глаза из баллончика водителю автобуса, после чего сел в свою машину и уехал. Пострадавшего госпитализировала скорая помощь, он получил ожоги роговицы глаз.

Водитель подал заявление в полицию, сотрудники МВД устанавливают личность нападавшего. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить тяжесть причиненного вреда.

До этого в Новосибирске водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля, стоявших у светофора на запрещающий сигнал.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в поджоге автомобиля.

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