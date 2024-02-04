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На Дальнем Востоке мужчина обвинил гаишников в том, что они разбили ему глаз

В Приморье мужчина обвинил сотрудников ДПС в избиении

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Житель Приморья обвинил сотрудников ГИБДД в попытке привлечь его к ответственности за нарушение ПДД, которое он не совершал, и избиении. Об этом сообщает Telegram-канал «Город В».

Мужчина рассказал, что ехал в качестве пассажира в автомобиле по трассе «Уссури», а за рулем находилась его жена. Он ненадолго вышел из машины примерно в 200 метрах от поста ДПС в поселке Вольно-Надеждинский.

«Я сходил в кусты, по возвращению, ко мне подошел сотрудник ДПС, и начал утверждать что за рулем был я. Предъявили управление транспортным средством без водительских. Но я был пассажиром», — приводит «Город В» слова жителя Приморья (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Пассажир утверждает, что после этого к машине подошел еще один сотрудник ДПС и полицейские применили к нему физическую силу, после чего он оказался в больнице с сотрясением мозга и разбитым глазом.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с пятью машинами.

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