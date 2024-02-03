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В Госдуме предложили повысить штраф за отказ водителя останавливаться по требованию полиции

В Госдуму внесли закон об увеличении штрафов за отказ водителей останавливаться

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Максим Блинов

В Государственную думу внесен проект закона об увеличении штрафов за отказ водителей остановиться по требованию сотрудников полиции, а также за нарушение правил перевозки грузов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, для водителей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции предлагается повысить штраф до диапазона от 7 до 10 тыс. рублей. Кроме того, предлагается лишать водителя прав на полгода за повторное правонарушение. Сейчас штраф за отказ остановиться по требованию полиции составляет от 500 до 800 рублей.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за нарушение правил перевозки грузов с 500 рублей до 100 тыс. рублей. Также предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля — наложение штрафа в размере 100 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в Госдуме не поддержали законопроект, предусматривающий штраф до 10 тыс. рублей или лишение прав за «опасное вождение». Комитет по госстроительству, проконсультировавшись с юристами, сделал вывод, что понятие «опасное вождение» получилось слишком сложным для восприятия и правоприменения, поэтому его нужно менять.

Кроме того, Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ) и получении на такую технику госзнаков. Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев заявил, что вопрос актуален, однако его нельзя решить одним законопроектом. По его словам, в 2023 году правительство утвердило «дорожную карту» по нормативному регулированию СИМ, в рамках которой будут меняться различные нормативные акты, в том числе КоАП и Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что Мосгордума ужесточит наказание для электросамокатчиков, не дожидаясь сезона.

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