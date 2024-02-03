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«УАЗ» модернизировал все свои автомобили

В России начали выпускать модернизированные автомобили УАЗ

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УАЗ

Ульяновский автозавод модернизировал все свои модели автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«УАЗы моделей Патриот, Пикап и Профи 4x4 с 1 февраля начали комплектовать передним мостом улучшенной конструкции. Внедрены дополнительные уплотнения картера редуктора моста и модернизированные приводы. Исключено попадание влаги в картер главной передачи и превращение масла в эмульсию. Это повысило долговечность и надежность редуктора моста», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что УАЗ проводит испытания модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль вместе с обновленным внешним видом получит новый силовой агрегат.

УАЗ запустил проект рестайлинга «Патриота» в сентябре текущего года. В рамках модернизации модель впервые с 2016 года получит обновленный дизайн. Автомобиль оснастят двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Мотор будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий Sollers Argo, выпускаемый на мощностях УАЗа.

Ранее сообщалось, что УАЗ прекратил выпускать внедорожники с неэкологичными двигателями.

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