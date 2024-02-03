Дилеры рассказали, как изменятся цены на автомобили в феврале

Из-за снижения покупательской активности цены на новые легковые автомобили в России в феврале не повысятся. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на пресс-службу профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Повышения цен в феврале не ожидается, либо оно будет минимальным. Снижение покупательской активности идет уже несколько месяцев. Рынок преодолел кризис дефицита, поэтому сейчас в большей степени можно ожидать возврата к традиционным скидкам, особенно на автомобили прошлого года», — заявили в РОАД.

Кроме того, по данным ассоциации, цены на автомобили с пробегом в феврале также вряд ли изменятся.

До этого стало известно, что у российских дилеров «АвтоВАЗа» образовались двухмесячные запасы автомобилей Lada. Это связано с тем, что покупатели стали чаще приобретать китайские кроссоверы вместо отечественных седанов и универсалов.

Покупатели выбирают китайские автомобили из-за конкурентных преимуществ. Например, их комфорта и наличия автоматической коробки передач, в то время как та же флагманская модель «АвтоВАЗа», Lada Vesta, предлагается только с механической трансмиссией.

Ранее стали известны автомобили, которые чаще всего заказывали по параллельному импорту.