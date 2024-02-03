Россиянам рассказали, когда Lada Vesta получит подушки безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в феврале 2024 года вернет на автомобили Lada Vesta подушки безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Ориентировочно с 20 февраля текущего года, с конвейера «АвтоВАЗа» начнут сходить автомобили Vesta, оборудованные подушками безопасности. Для версий с двигателем 1.8 л 122 л.с. и вариатором, предусмотрена установка двух подушек безопасности, водителя и пассажира. Для версии с двигателем 1.6 л 106 л.с. и механической коробкой передач предусмотрена подушка безопасности водителя», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

Автомобили Vesta в минимальной комплектации без подушек безопасности оснащаются бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

До этого стало известно, что спортивные универсалы Lada Vesta SW Sportline поступили к дилерам «АвтоВАЗа». Модель оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Стоимость машины составляет 2,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta можно купить со скидкой 200 тыс. рублей.