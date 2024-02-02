Названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России

Самыми дорогими в обслуживании являются американские бренды автомобилей. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«За ремонт Cadillac, Ford, Chrysler, Chevrolet – самых распространенных марок из США, на станции технического обслуживания, в среднем, придется заплатить 9,9 тыс. рублей. Шведские, немецкие, французские и чешские автомобили находятся в середине рейтинга по размеру среднего чека за обслуживание на сервисе. Так, например, каждый заезд в автосервис Audi, Volkswagen, BMW или Opel в среднем обойдется в 9,3 тыс. рублей», — сказал Рузанов.

В топ самых экономичных по ремонту и обслуживанию входят японские, российские и корейские автомобили. Выбирая Toyota, Lada, Kia или Hyundai, владелец получит самые невысокие чеки за ремонт. В среднем визит на СТО обойдется в 7,5 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.