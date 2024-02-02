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Автопроизводитель Visuva показал, как выглядит новый гусеничный вездеход

Автобренд Visuva показал дизайн-проект новой версии гусеничного вездехода Tank

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Visuva

Команда энтузиастов из Красноярска показала дизайн-проект обновленного гусеничного вездехода Visuva Tank, который предназначен для езды по тайге, песку и снегу.

«Новый дизайн Visuva Tank. Делимся концептом Visuva Tank. В этот раз мы решили увеличить обзор и сделать вездеход более обтекаемым и минималистичным», — говорится в сообщении.

Длина вездехода составляет 4901 мм, ширина — 2480 мм, высота — 2403 мм. Visuva оснащен бензиновым двигателем 3UZ-FE. Его объем составляет 4.3 л., а мощность 300 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая автоматическая.

До этого был показан внедорожник Visuva. Автомобиль, построенный на пространственной раме из труб, снабжен автоматической трансмиссией — доступна восьмиступенчатая и девятиступенчатая коробка передач. У машины многорычажная независимая подвеска. Стоимость машины по предварительному заказу — от 6 млн рублей.

В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет пятиместного пикапа, микроавтобуса вместимостью до 14 пассажиров и спортивных пятиместных внедорожников.

Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер Haval Jolion будет стоить в России от 2 млн рублей.

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