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Haval раскрыл цены на обновленный кроссовер Jolion

Обновленный кроссовер Haval Jolion будет стоить в России от 2 млн рублей

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Haval

Обновленный кроссовер Haval Jolion будет продаваться в России в шести комплектациях по цене от 2 млн рублей до 2,8 млн рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что после обновления автомобиль сохранил прежние силовые агрегаты. Единственным доступным двигателем остается 1,5-литровый бензиновый мотор, который в связке с передним приводом выдает 143 л.с., а с полным приводом – 150 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механическая либо семиступенчатая роботизированная.

Сами комплектации с обновлением автомобиля поменялись незначительно. В частности, в топовой версии появится панорамная крыша с люком, а в отдельных исполнениях вентиляция водительского кресла и фирменный телематический комплекс Haval Connection.

Самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion. В прошлом году продажи этой модели увеличились в 3,2 раза и составили 55,5 тыс. автомобилей.

На втором месте в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла Lada Niva Travel с показателем 46,9 тыс. машин. Третье место у Chery Tiggo 7 PRO Max – 41 тыс. автомобилей. Далее идет внедорожник Lada Niva Legend с показателем 39 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray, разошедшийся тиражом 38,2 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что Япония в 2024 году сократит экспорт автомобилей в РФ на 30%.

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