«АвтоВАЗ» объявил рекордную скидку на Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продавать Lada Vesta со скидками до 200 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «Газеты.Ru»). Акция под названием «Беззаботная зима с Lada» предполагает две схемы, по которым можно сэкономить.

«В рамках акции стартовая цена седана Lada Vesta в комплектации Comfort с 16-клапанным мотором составит 1,3 млн рублей. При этом по акции «Беззаботная зима с Lada» доступны все модели семейства Lada Vesta, в том числе, заряженные версии Sportline», — говорится в сообщении.

Так, программа рассчитана на тех, кто в феврале купит машину в кредит по программам Lada Finance по схеме трейд-ин. Кроме того, скидка в 100 тыс. рублей полагается тем, кто купит автомобиль в Тольятти. Еще такую же сумму можно сэкономить при покупке машины в кредит по программе Online Vesta Exclusive.

До этого стало известно, что российские продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической трансмиссией и новым двигателем начнутся 11 марта 2024 года.

Отмечается, что речь идет о бесступенчатом вариаторе, который будет устанавливаться на автомобили с обновленным двигателем 1,8 Evo мощностью 122 л.с. В компании заявили, что такая коробка передач будет доступна для любого типа кузова Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи новой версии Lada Vesta.