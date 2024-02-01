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Завод УАЗ отказался от автомобилей с двигателями из прошлого века

УАЗ прекратил выпускать внедорожники с неэкологичными двигателями

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УАЗ

С февраля Ульяновский завод закончил выпускать внедорожники, оснащенные моторами экологического класса «Евро-0». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.

«С февраля 2024 года модификации нулевого экологического класса в модельной линейке отсутствуют. В настоящее время у дилеров можно приобрести автомобили с Евро-0 только более ранних дат выпуска», — говорится в сообщении издания.

На официальном портале УАЗа пока еще сохраняются прайс-листы на модели 2023 года. К примеру, разница в цене между автомобилем «Патриот» и «Пикап» с моторами «Евро-2» и «Евро-5» достигает 20 тысяч рублей. Более экологичные версии УАЗ обойдутся в 1,55 млн рублей и 1,58 млн рублей. Внедорожник «Хантер» остается в продаже с мотором «Евро-0», актуальная стоимость этой машины — от 1,39 млн рублей, аналогичная ситуация с УАЗ «СГР» («Буханка») — от 1,31 млн рублей.

Такие изменения в маркетинговой политике компаний связаны с изменениями в постановление правительства РФ №844 от 12 мая 2022 года. Согласно новой редакции постановления, с 1 февраля этого года все вновь выпускающиеся в России транспортные средства обязаны соответствовать экологическому классу не ниже «Евро-3».

Член Госдумы Фаррахов рассказал, что депутаты с начала года ездят на Lada Vesta и Haval.

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