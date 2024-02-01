Автобренд Voyah начал продажи в России нового «дальнобойного» гибридного минивэна

Китайская автомобильная компания Voyah начала продажи в России нового гибридного минивэна с увеличенным запасом хода Dream Long Range. Об этом говорится в пресс-релизе бренда (есть у «Газеты.Ru»). Цена автомобиля — 10,9 млн рублей.

Автомобиль получил батарею увеличенной емкости 43 кВт·ч. Бензиновый двигатель мощностью 143 л.с. может работать в нескольких режимах: заряжает тяговую батарею без связи с ведущими колесами, работать как традиционный двигатель внутреннего сгорания, приводя электромобиль в движение, а также работать в автоматическом комбинированном режиме, распределяя функции зарядки и движения. Суммарный запас хода автомобиля составляет 915 км.

В движение машину приводит два электромотора суммарной мощностью 422 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет 5,9 секунды.

До этого стало известно, что Geely представил на российском рынке новый семиместный кроссовер Okavango. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л. мощностью 200 л.с. В стандартную комплектацию автомобиля входит светодиодные фары и фонари, легкосплавные 19-дюймовые диски, подогрев руля и сидений первого ряда, двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для второго и третьего рядов кресел.

Ранее стала известна дата начала продаж Lada Vesta с новым двигателем и вариатором.