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Водителей предупредили об опасности передвижения в период перепадов температур

Автоэксперт Манн: перепады температур опасны для водителей

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Depositphotos

Перепады температур представляют опасность для водителей, потому что в такие периоды на дорогах образуется слякоть и гололед. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала эксперт по безопасности на транспорте, член рабочей группы в Комитете по транспорту Госдумы Юлия Манн.

«Чаще всего аварии в такую погоду случаются из-за покрышек. Когда автомобилисты ездят на летней и всесезонной резине в перепады температур, то в аварийной ситуации они порой не успевают остановить авто. По гололеду такая резина плохо тормозит, это очень опасно. На втором месте — несоблюдение дистанции в гололед. Она должна быть минимум в четыре корпуса автомобиля, а не обычные полтора-два метра», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в случае заноса автомобиля водителям важно провернуть руль в сторону заноса, тем самым выровнять корпус машины и плавно нажать на тормоз или переключиться на более низкую передачу. При этом автовладельцам с маленьким опытом вождения лучше отказаться от поездок в такую погоду, заключила Манн.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что на всей европейской территории России до конца недели будет наблюдаться примерно одинаковая погода — ожидается более теплая температура воздуха, чем обычно. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется

Ранее эксперт перечислил ошибки автовладельцев при отогреве машины.

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