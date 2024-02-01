Водителей предупредили об опасности передвижения в период перепадов температур

Перепады температур представляют опасность для водителей, потому что в такие периоды на дорогах образуется слякоть и гололед. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала эксперт по безопасности на транспорте, член рабочей группы в Комитете по транспорту Госдумы Юлия Манн.

«Чаще всего аварии в такую погоду случаются из-за покрышек. Когда автомобилисты ездят на летней и всесезонной резине в перепады температур, то в аварийной ситуации они порой не успевают остановить авто. По гололеду такая резина плохо тормозит, это очень опасно. На втором месте — несоблюдение дистанции в гололед. Она должна быть минимум в четыре корпуса автомобиля, а не обычные полтора-два метра», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в случае заноса автомобиля водителям важно провернуть руль в сторону заноса, тем самым выровнять корпус машины и плавно нажать на тормоз или переключиться на более низкую передачу. При этом автовладельцам с маленьким опытом вождения лучше отказаться от поездок в такую погоду, заключила Манн.

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